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Скинни-32 Dark Barnwood
4,7
4 592

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Dark Barnwood глухая

4,7
Этот товар смотрят 17 человек
ДП ПВХ Скинни-32 Dark Barnwood 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 224428
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Dark Barnwood глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 200*80 ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 200*80 ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 200*80 ДП ПВХ Скинни-32 Casablanca 200*80
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0433
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0.4 мм.
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0433
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
23 июля 2021
5
Достоинства
Удобные
Недостатки
Нет
Комментарий
Нам нужна была дверь в лабораторию нестандартного размера и с фрамугой поверх дверной коробки . Обратились в пару мест- везде отказ. А здесь взялись изготовить, причем за приемлемую стоимость. Делали долго, месяца полтора. Объясняли сильными не стандартами. Но в итоге все сделали добротно, дверь встала четко в наш проем. Очень довольны спасибо!
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Д
14 сентября 2020
4
Достоинства
дизайн оригинальный
Недостатки
Нет
Комментарий
По началу немного не устраивали сроки, но по факту заказ был готов раньше, что несомненно порадовало. Цвет на дверях оказался чуть темнее, чем на образце, но мне это было не критично. Установку начали на следующий день после доставки. К работе установщика претензий нет- все сделано отлично! Благодарствую всем сотрудникам магазина
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Ж
02 апреля 2020
5
Комментарий
Очень порадовала глянцевое покрытие двери пока не знаю как себя покажет, но выглядит здорово. Простояли уже около года, нареканий пока нет. Установку делал мастер.. Прочные, тяжёлые, красивые.
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4.7 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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