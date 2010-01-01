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  5. Дверь ПВХ Скинни-21 П-23 (Белый) ПО СТ-Худ. 200*60
Скинни-21 П-23 (Белый)
0,0
6 692

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное

Этот товар смотрят 31 человек
Дверь ПВХ Скинни-21 П-23 (Белый) ПО СТ-Худ. 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 48919
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 522
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0313 Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
028-0236 Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: П-23 (Белый)
Дверь ПВХ Скинни-21 П-23 (Белый) ПО СТ-Худ. 200*60
ДП ПВХ Скинни-21 Casablanca White Сrystal 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    П-23 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.055
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    П-23 (Белый)
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.055

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Отзывы и вопросы о товаре

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