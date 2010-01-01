Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Start
  5. ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*90
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая
0,0
8 652

Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 27 человек
ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207334
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 652
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 652 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 482
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 442 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Альфа-2 Italiano Vero White Сrystal 200*90 ДП ПВХ Альфа-2 Dark Barnwood White Сrystal 200*90 ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*90
ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

Популярные подборки

Двери для гардеробной Межкомнатные двери Классика Темные межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета Капучино Скрытые двери (Invisible) Складные виниловые двери Цветные межкомнатные двери Межкомнатные двери Эмаль серия Патина Межкомнатные глянцевые двери серии Gloss Двери Браво Классика

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Start"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Межкомнатная дверь Лотос-2
 
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Альфа-1
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Вираж-1
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Лотос-1
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass
Межкомнатная дверь Вираж-2
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Межкомнатная дверь Лотос-2
 
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Dark Barnwood глухая
Межкомнатная дверь Альфа-1
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Dark Barnwood глухая
Межкомнатная дверь Вираж-1
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Dark Barnwood глухая
Межкомнатная дверь Лотос-1
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Альфа-2
 
8 652
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Межкомнатная дверь Вираж-2
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая
Межкомнатная дверь Альфа-1
 
6 552

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Скинни-11.1
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Неоклассик-32
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-12
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-13
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-10
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-15.1
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 140 4 452 ₽ -7%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть