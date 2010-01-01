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Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая
0,0
8 652

Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x60

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207331
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 652
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 652 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 482
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 442 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Casablanca Остекленная Филенчатая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Альфа-2 Dark Barnwood White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Альфа-2 Italiano Vero White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

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