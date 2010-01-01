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Альфа-2 Dark Barnwood
0,0
8 652

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal

Этот товар смотрят 13 человек
ДП ПВХ Альфа-2 Dark Barnwood White Сrystal 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97471
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 652
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 652 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 482
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 442 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Альфа-2 Dark Barnwood White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Альфа-2 Italiano Vero White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Dark Barnwood
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Dark Barnwood
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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