Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Входные двери
    Межкомнатные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. В квартиру
  4. Элитные входные

Элитные входные двери в квартиру

154 товара
Фильтры
очистить
Цена
очистить
-
Размеры
очистить
Длина, см
очистить
-
Ширина, см
очистить
-
Тип двери
очистить
Кол-во замков
очистить
Цвет внутрненней отделки
очистить
Показать всеСвернуть
Цвет наружной отделки
очистить
Показать всеСвернуть
Отделка Внутри
очистить
Отделка Снаружи
очистить
Бренд
очистить
Количество уплотнителя
очистить
Ночная задвижка
очистить
Толщина металла двери (мм)
очистить
Цвет внутри
очистить
Цвет снаружи
очистить
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Все фильтры
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
Цена
-
Тип двери
Бренд
Толщина металла двери (мм)
Цвет внутри
Цвет снаружи
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Правое
+1
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
42 570
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3 51/П61 Almon 28/Wenge Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 51/П61 Almon 28/Wenge Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 600
Размер:
205x88Правое
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
82 185
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
35 854 43 197 ₽ -17%
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max PP 9BD-1/9BD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 9BD-1/9BD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-140 Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-140 Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
42 773
Размер:
205x86Левое
+6
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-164 Антрацит букле/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-164 Антрацит букле/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
29 435
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max IQ PP 161 CSmart/164 CSmart (чёрная фурнитура) Эмаль белоснежная/Эмаль белоснежная, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 161 CSmart/164 CSmart (чёрная фурнитура) Эмаль белоснежная/Эмаль белоснежная, 2 замка
95 271
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 (чёрная фурнитура) Антрацит букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 (чёрная фурнитура) Антрацит букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x105Левое
Дверь входная Trust Mass PP 161-164 Черный матовый/Белый Софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass PP 161-164 Черный матовый/Белый Софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Family Eco MP E-140 Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-140 Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Размер:
205x96Левое
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/Белый ларче, 1 замок, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/Белый ларче, 1 замок, с ночной задвижкой
27 015
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Ясень ривьера айс, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Ясень ривьера айс, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/Дуб белый скандинавский, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/Дуб белый скандинавский, 2 замка
29 435
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка
33 208
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 1 замок
27 015
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
42 077
Размер:
205x98Левое
Дверь входная Porta S-3 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 (чёрная фурнитура) Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 (чёрная фурнитура) Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
210x86Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Антрацит букле/Дуб Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-135 Антрацит букле/Дуб Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x96Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
207x86Правое
Дверь входная City Max IQ PP 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 1/1D Эмаль капучино/Эмаль белоснежная, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 1/1D Эмаль капучино/Эмаль белоснежная, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-140 Антрацит букле/Карамель, с зеркалом, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-140 Антрацит букле/Карамель, с зеркалом, 1 замок
29 435
Размер:
205x100Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 (чёрная фурнитура) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 (чёрная фурнитура) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 100/163 Белый матовый/Орех пепельный, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 100/163 Белый матовый/Орех пепельный, 2 замка
85 792
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ MP D5/130 Черный муар металлик/Бетон серый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ MP D5/130 Черный муар металлик/Бетон серый, 2 замка
86 470
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Размер:
205x96Правое
+1
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Бьянко ларче, с зеркалом, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Бьянко ларче, с зеркалом, 1 замок
29 435
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
207x88Левое
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Антрацит букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Антрацит букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Размер:
205x86Левое
+1
Дверь входная Family Eco MP CR-142 Lakobel Black Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP CR-142 Lakobel Black Антрацит букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP CR-142 Lakobel White Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP CR-142 Lakobel White Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 (порог) Антрацит букле/Дуб шале серебро, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 (порог) Антрацит букле/Дуб шале серебро, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-130 Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-130 Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка
29 435
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Family Eco MP E-112 Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-112 Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Размер:
205x96Левое
+1
Дверь входная Family Eco MP E-109 Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-109 Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Размер:
205x96Левое
Дверь входная Family Eco MP E-109 Шоколад букле/Карамель, 2 замка
Под заказ
Дверь входная Family Eco MP E-109 Шоколад букле/Карамель, 2 замка
27 015
Размер:
205x86Левое
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика

Приезжайте в наши магазины

Входные двери в магазине 169.ru
Шоу-рум входных дверей 169.ru
Где купить входные двери в квартиру
Все двери в нашем магазине
Большой выбор входных дверей
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00

Видеообзоры

Входные двери Россия
Входные двери Россия
Входные двери Оптим
Входные двери Оптим
Входные двери Термо
Входные двери Термо
Входные двери Оптим Практик
Входные двери Оптим Практик