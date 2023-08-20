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Браво-22 White Wood
5,0
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Magic Fog

5,0
Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229695
Этот товар смотрят 5 человек

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5,0
1 отзыв

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 442
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*60
Цвет: White Wood
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*60 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*60 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 200*60
+10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ч
20 августа 2023
5
Достоинства
Соотношение цена/качество/дизайн/возможность корректировки под проем
Недостатки
Пока не увидела
Комментарий
Хочу поблагодарить команду магазина 169 за свои межкомнатные двери. Особую благодарность выражаю менеджеру Анастасии (доб.219, очень отзывчивый и ответственный человек), монтажникам Дмитрию и Николаю (братья): приехали к 08.00, закончили монтаж 4-х дверей в 15.30. Претензий к монтажу не имею, а я просматривала всё досконально!!!))) <br> Молодцы!!! Всё - супер! Не стыдно будет порекомендовать двери от 169!
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5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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