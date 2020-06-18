Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
4,6
4 770 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
4,6
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222204
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|028-0313
|
Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 495 ₽
|495 ₽
|
|2 475 ₽
|028-0236
|
Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 900 ₽
|900 ₽
|
|2 700 ₽
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Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, кромка abs, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ВхШ), см:200 x 70
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Тип:Межкомнатные двери
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Толщина, мм:36
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Страна происхождения:Россия
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Бренд:Bravo
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Коллекция:Skinny
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Материал:Винил
Характеристики
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Система открывания:Классическая, Раздвижная
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Конструкция двери:Филенчатая
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Цвет:Fresco
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Общий цвет:Белый
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Вес, кг:13.5
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Кромка:ABS
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Поверхность:Гладкая, матовая
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Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
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Гарантия (лет):1.6
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Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ (Германия)
Характеристики
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
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Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Fresco
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:13.5
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
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