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Скинни-33 Dark Barnwood
0,0
4 183 6 972 -40%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Dark Barnwood остекление художественное

Этот товар смотрят 28 человек
ДП ПВХ Скинни-33 Dark Barnwood White Сrystal 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 224430
Этот товар смотрят 14 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 183
6 972
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 183 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 013
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Dark Barnwood остекление художественное
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Скинни-33 Dark Barnwood White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Скинни-33 Milano Vero White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*60
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Dark Barnwood
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0.4 мм.
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Dark Barnwood
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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