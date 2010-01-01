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Скинни-33 Italiano Vero
0,0
6 972

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Сrystal 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 208194
Этот товар смотрят 35 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 802
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0029 Коробка "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0029 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0030 Наличник "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0030 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Italiano Vero
ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Сrystal 200*60
ДП ПВХ Скинни-33 Dark Barnwood White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Скинни-33 Milano Vero White Сrystal 200*60 ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*60
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Italiano Vero
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.055
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Italiano Vero
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.055

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Отзывы и вопросы о товаре

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