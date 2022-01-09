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  5. ДП ПВХ Лотос-1 Italiano Vero 200*80
Лотос-1 Italiano Vero
4,2
5 572

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Italiano Vero глухая

4,2
Этот товар смотрят 35 человек
ДП ПВХ Лотос-1 Italiano Vero 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97538
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 402
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0029 Коробка "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0029 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0030 Наличник "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0030 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Italiano Vero глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Italiano Vero
ДП ПВХ Лотос-1 Milano Vero 200*80 ДП ПВХ Лотос-1 Casablanca 200*80
ДП ПВХ Лотос-1 Italiano Vero 200*80
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Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0281
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0281
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

16
4.2 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
09 января 2022
4
Комментарий
Заказала здесь межкомнатные двери в ванную и туалет . Доставили все своевременно. Ничего не повредилось. Качество очень хорошее, цена довольно низкая. Двери отлично вписались в наш интерьер.
Вам помог этот отзыв?
Т
17 ноября 2021
4
Комментарий
Заказывала дверь в этом магазине. Очень благодарна сотрудникам магазина за такую отзывчивость. Дверь просто восхитительна! Налюбоваться все не можем, уж очень нравится.
Вам помог этот отзыв?
Г
16 июня 2021
4
Комментарий
Жена покупала дверь в этом интернет-магазине и боялись что придёт не то, что на фото. Оказалось все наоборот. Дверь восхитительная. Подошла идеально к нашему интерьеру.
Вам помог этот отзыв?
4.2 / 5 (На основе 16 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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