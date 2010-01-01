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Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Dark Barnwood Остекленная Art Glass Филенчатая
0,0
7 812

Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Dark Barnwood Остекленная Art Glass Филенчатая 200x70

Этот товар смотрят 11 человек
ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97482
Этот товар смотрят 28 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 812
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 812 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 642
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 302 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Dark Barnwood Остекленная Art Glass Филенчатая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*70 ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*70 ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*70
ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

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