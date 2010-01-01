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  4. Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Бронза 200*70 (врезка под ID:134,600)
Лайт Бронза сатинато
0,0
10 486

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато

Этот товар смотрят 30 человек
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Бронза 200*70 (врезка под ID:134,600)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 14228
Этот товар смотрят 14 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 486
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 486 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 733
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 748 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
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Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Бронза сатинато
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Бронза 200*70 (врезка под ID:134,600)
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*70 (врезка под ID:134,600)

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Лайт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Бронза сатинато
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Бронза сатинато
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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