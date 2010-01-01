Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 50.15, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:015/

Замок врезной сувальдный ЗВ 5015 с защелкой и задвижкой предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Универсальные - переворот защелки без разборки замка. Бронепластина надежно защищает от высверливания. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: самоимпрессии (самоноборного ключа) - втулка на корпусе и крышке замка отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика взлома - при полностью выдвинутых ригелях замка 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов высверливания - внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.Замок комплектуется 4 длинными ключами.
Характеристики
Артикул:
32937
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Россия
Бренд:
Гардиан
Материал:
Сталь
Гарантия (лет):
5
Тип упаковки:
Kоробка
Класс безопасности:
4 класс
Отверстия под стяжки:
Нет
Бэксет:
65 мм
Вылет ригеля:
26 мм
Размер ригеля:
15,8 мм
Тип замка:
Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:
Сувальдный
Тип защелки:
Реверсивная
Количество ригелей, шт:
4
Задвижка:
Есть
Количество ключей, шт:
4
Межосевое расстояние:
77 мм
Серия:
Strong Security
Тип:
Для входных дверей
Защита от копирования ключа:
Нет
Дополнительная защита:
Пластина от высверливания
Наличие выводов для тяг:
Нет
Количество шт. в упаковке:
10
Отзывы и вопросы о товаре
0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
Отзывы и вопросы о товаре0