Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ 50.15, 4 кл. (длинный кл. 59 мм) /123:015/

Описание

Замок врезной сувальдный ЗВ 5015 с защелкой и задвижкой предназначен для установки в металлические двери, шкафы и сейфы. Универсальные - переворот защелки без разборки замка. Бронепластина надежно защищает от высверливания. Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия: самоимпрессии (самоноборного ключа) - втулка на корпусе и крышке замка отмычки - ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд "свертыша" - ослабленный зуб рейки хвостовика взлома - при полностью выдвинутых ригелях замка 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов высверливания - внешняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.Замок комплектуется 4 длинными ключами.