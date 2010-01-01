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Керамическая плитка 20x40 см

14 коллекций
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Коллекции Товары
Statuario
Statuario
от 990
₽/м2
Размер:
60x60, 40x20, 120x60, 40.2x40.2
Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 матовый Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 полированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 полированный
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40 Magna Керамогранит коричневый 40х40 Magna Керамогранит серый 40х40
Nemo
Nemo
от 150
₽/м2
Размер:
40x20, 40x6, 40x40
Nemo Helias Декор бежевый 08-03-11-1362 20х40 Nemo Helias Бордюр коричневый 66-03-15-1362 6х40 Nemo Helias Декор коричневый 08-03-15-1362 20х40 Nemo Плитка настенная коричневый 08-01-15-1345 20х40 Nemo Плитка настенная бежевый 08-00-11-1345 20х40
Venus
Venus
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Venus Плитка настенная белый 08-00-00-2680 20х40 Venus Плитка настенная бежевый узор 08-00-11-2681 20х40
Troffi
Troffi
от 690
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20
Ramstein Керамогранит серый 40х40 Troffi Rigel Декор белый 08-03-01-1338 20х40 Troffi Rigel Декор серый 08-03-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый 08-01-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый узор 08-01-06-1339 20х40
Plant
Plant
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Plant Плитка настенная коричневый 08-01-15-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый 08-00-11-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый мозаика 08-00-11-2687 20х40
Persey
Persey
от 390
₽/м2
Размер:
40x20, 40x5
Persey Бордюр бежевый 56-03-11-497 5х40
Organic
Organic
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Organic Плитка настенная бежевый 08-00-11-2453 20х40
Savoy
Savoy
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Savoy Керамогранит коричневый SG168200N 40,2х40,2
Chance
Chance
от 990
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 40x20
Chance Плитка настенная белый 08-00-01-2470 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная серый 08-00-06-1344 20х40
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Land
Land
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Land Плитка настенная зелёный 08-01-85-2670 20х40 Land Плитка настенная полоски зелёный 08-00-85-2671 20х40 Land Плитка настенная белый узор 08-00-01-2672 20х40
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
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