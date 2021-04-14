Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80

Приобретали плитку и керамогранит в салоне на Кунцевской. Очень удобно, что часть заказа привезли сразу, а вторая часть хранилась на складе. Это было для нас очень важно. Спасибо продавцу в салоне, который старался решить все наши запросы.
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Ф
ФФедор
22 мая 2021
5
Комментарий
Наткнулся на Магазин на Кунцевской не пожалел, помощь от менеджера очень даже пригодилась, большой выбор. Цены только и радуют. По времени все идеально. Спасибо.
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О
ООльга Пескова
14 апреля 2021
4
Комментарий
Покупали плитку в салоне почти 2 месяца назад. Плитка не дорогая, но выглядит на все 100% Своей покупкой довольны, как и рекомендациями продавца Владимира. Спасибо!
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