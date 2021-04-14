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  5. Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
4,3
2 490

Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80

4,3
Этот товар смотрят 23 человека
tumb 1 - Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
tumb 2 - Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
Под заказ
Арт. 240757
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва
4 382
м²
шт
упак
1.76 м² = 11 шт = 1 упак
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Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
Цвет: Темно-бежевый
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Albero Керамогранит вишня SG708490R 20х80
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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    80 x 20
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero

Характеристики

  • Артикул:
    х9999288385
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    20
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.7
  • Вес 1 штуки, кг:
    3.34
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999288385
  • Длина, см:
    80
  • Высота, см:
    20
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.7
  • Вес 1 штуки, кг:
    3.34
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
С Саша
01 июня 2021
4
Достоинства
Доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Приобретали плитку и керамогранит в салоне на Кунцевской. Очень удобно, что часть заказа привезли сразу, а вторая часть хранилась на складе. Это было для нас очень важно. Спасибо продавцу в салоне, который старался решить все наши запросы.
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Ф
Ф Федор
22 мая 2021
5
Комментарий
Наткнулся на Магазин на Кунцевской не пожалел, помощь от менеджера очень даже пригодилась, большой выбор. Цены только и радуют. По времени все идеально. Спасибо.
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О
О Ольга Пескова
14 апреля 2021
4
Комментарий
Покупали плитку в салоне почти 2 месяца назад. Плитка не дорогая, но выглядит на все 100% Своей покупкой довольны, как и рекомендациями продавца Владимира. Спасибо!
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4.3 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
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4 звезды
2
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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