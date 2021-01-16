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  5. Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80
Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80
4,7
2 490

Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80

4,7
Этот товар смотрят 11 человек
tumb 1 - Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80
Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80
Под заказ
Арт. 240758
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва
4 382
м²
шт
упак
1.76 м² = 11 шт = 1 упак
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Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80
Цвет: Коричневый
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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    79.8 x 19.6
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero

Характеристики

  • Артикул:
    х9999288386
  • Длина, см:
    79.8
  • Высота, см:
    19.6
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.696
  • Вес 1 штуки, кг:
    3.336
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Коричневый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999288386
  • Длина, см:
    79.8
  • Высота, см:
    19.6
  • Толщина, мм:
    9
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Albero
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Пол, Стена
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    36.696
  • Вес 1 штуки, кг:
    3.336
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI III (для глазурованной)
  • Цвет:
    Коричневый
  • Износостойкость:
    PEI III (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

3
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
И Ирина
11 апреля 2022
5
Комментарий
Давно стоило мне поменять плитку, узнав про салон на Кунцевской, смотрел варианты, нашел для себя качественную, красивую плитку. Выбора навалом, каждый найдет для своего дома, то что хочет. Общаться с менеджером очень приятно. Цены не завышены. Магазин просто супер!
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Н
Н Наташа
05 сентября 2021
4
Комментарий
Хочу поблагодарить своего менеджера за помощь и подбор хорошей плитки на Кунцевской, качественный товар и быстрая доставка. Большой выбор. Спасибо!
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И
И Игорь
16 января 2021
5
Комментарий
Приобретала в магазине на Кунцевской керамогранит для ремонта дома. Впечатление осталось очень хорошее и от работы фирмы и от материалов. Консультант убедил приобрести именно эту модель, и я не пожалела, что согласилась. Сейчас выложили и все смотрится очень красиво. Все было привезено в оговоренный срок прямо мне на участок. Большое спасибо.
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4.7 / 5 (На основе 3 оценок)
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