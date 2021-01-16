Albero Керамогранит коричневый SG708590R 20х80

Давно стоило мне поменять плитку, узнав про салон на Кунцевской, смотрел варианты, нашел для себя качественную, красивую плитку. Выбора навалом, каждый найдет для своего дома, то что хочет. Общаться с менеджером очень приятно. Цены не завышены. Магазин просто супер!
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Н
ННаташа
05 сентября 2021
4
Комментарий
Хочу поблагодарить своего менеджера за помощь и подбор хорошей плитки на Кунцевской, качественный товар и быстрая доставка. Большой выбор. Спасибо!
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И
ИИгорь
16 января 2021
5
Комментарий
Приобретала в магазине на Кунцевской керамогранит для ремонта дома. Впечатление осталось очень хорошее и от работы фирмы и от материалов. Консультант убедил приобрести именно эту модель, и я не пожалела, что согласилась. Сейчас выложили и все смотрится очень красиво. Все было привезено в оговоренный срок прямо мне на участок. Большое спасибо.
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