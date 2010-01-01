Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Плитка
  3. Керамическая плитка
  4. 20x60

Керамическая плитка 20x60 см

31 коллекция
Фильтры
Цвет
Показать всеСвернуть
Размер, см
Показать всеСвернуть
Толщина, мм
Показать всеСвернуть
Страна
Тип поверхности
Материал
Рисунок
Показать всеСвернуть
Тип плитки
Морозоустойчивость
Показать всеСвернуть
Коллекция
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
На странице:
Коллекции Товары
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60 Mizar Плитка настенная тёмно-серый 17-01-06-1180 20х60 Mizar Attimo Декор тёмно-серый 17-05-07-1180-0 20х60
Rock
Rock
от 10
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x6
Rock Плитка настенная серый 60089 20х60
Escada
Escada
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Escada Декор светлый 20х60 Escada Декор мозаичный MM60133 20х60 Escada плитка настенная серый 60132 20х60 Escada Керамогранит серый SG169000N 40,2х40,2 Escada плитка настенная светлый 60133 20х60
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Monti
Monti
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Monti Декор мозаичный микс MM60150 20х60 Monti Декор белый 20х60 Monti Плитка настенная белый 60150 20х60 Monti Керамогранит графитовый SG169600N 40,2х40,2 Monti Плитка настенная графитовый 60151 20х60
Lord
Lord
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Lord Плитка настенная белый 60124 20х60 Lord Керамогранит серый SG169100N 40,2х40,2 Lord Декор мозаичный белый MM60126 20х60 Lord Wing Декор белый 20х60 Lord Tact Декор белый 20х60
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Diadema
Diadema
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Diadema Fly Декор бежевый 17-10-11-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор белый 17-03-00-1186-0 20х60 Diadema Мозаика 30х30 бежевый+белый Diadema Fly Декор белый 17-03-00-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор бежевый 17-03-11-1186-0 20х60
Cassiopea
Cassiopea
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Cassiopea Плитка настенная белый 17-00-00-479 20х60 Cassiopea Плитка настенная мозаика 17-30-00-479 20х60 Cassiopea Декор 17-03-00-479-0 20х60 Cassiopea Мозаика 30х30
Happy
Happy
от 1 190
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Happy Керамогранит бежевый SG168800N 40,2х40,2 Happy Плитка настенная бежевый 60128 20х60 Happy Декор мозаичный бежевый MM60130A 20х60 Happy Tact Декор бежевый 20х60 Happy Oxy Декор бежевый 20х60
Viva
Viva
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Viva Керамогранит белый SG169700N 40,2х40,2 Viva Плитка настенная белый 60152 20х60 Viva Декор мозаичный белый MM60152 20х60 Viva Декор белый 20х60
Sigma
Sigma
от 890
₽/м2
Размер:
60x20
Sigma Perla Декор белый 17-03-00-463-0 20х60 Sigma Perla Декор чёрный 17-03-04-463-0 20х60 Sigma Плитка настенная белый рельеф 17-10-00-463 20х60 Sigma Плитка настенная чёрный 17-01-04-463 20х60 Sigma Плитка настенная белый 17-00-00-463 20х60
Vega
Vega
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Vega Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-489 20х60 Vega Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-488 20х60 Vega Плитка настенная серый мозаика 17-10-06-490 20х60 Vega Плитка настенная серый 17-00-06-488 20х60 Vega Плитка настенная бежевый 17-00-11-488 20х60
Sweep
Sweep
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Sweep Плитка настенная микс 60121 20х60
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Select
Select
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Select Керамогранит серый SG168900N 40,2х40,2 (1.62) Select Плитка настенная серый 60129 20х60 Select Декор мозаичный серый MM60129 20х60 Select Tact Декор серый 20х60 Select Oxy Декор серый 20х60
Mason
Mason
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 60x60, 40.2x40.2
Mason Керамогранит серый SG165800N 40,2х40,2
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Libra
Libra
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 38.5x38.5
Libra Керамогранит коричневый 40х40
Kopengagen
Kopengagen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Kopengagen Плитка настенная белый 60143 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Havana
Havana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Havana Декор мозаичный микс MM60071 20х60 Havana Плитка настенная голубой 60041 20х60 Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2 Havana Керамогранит белый SG163600N 40,2х40,2 Havana Плитка настенная графитовый 60042 20х60
Glossy
Glossy
от 490
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x4.8
Glossy Керамогранит серый SG166000N 40,2х40,2
Elektra
Elektra
от 20
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Elektra Плитка настенная бежевый 60012 20х60 Elektra Плитка настенная бежевый светлый 60011 20х60 Elektra Керамогранит бежевый SG162900N 40,2х40,2 Elektra Roma Декор бежевый 20х60 Elektra Roma Декор бежевый светлый 20х60
Zen
Zen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Zen Декор мозаичный синий MM60067 20х60 Zen Декор мозаичный коричневый MM60066 20х60 Zen Декор мозаичный белый MM60070 20х60 Zen Декор мозаичный бежевый MM60069 20х60 Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
Мармара
Мармара
от 390
₽/м2
Размер:
60x20, 60x4, 60x5, 40x40
Мармара Ажур Декор серый 17-03-06-659 20х60 Мармара Олимп Декор серый 17-03-06-660 20х60 Мармара Ажур Бордюр серый 48-03-06-659 4х60 Мармара Арабеска Декор серый 17-03-06-661 20х60 Мармара Лайн Декор серый 17-03-06-658 20х60
Pegas
Pegas
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Pegas Мозаика 30х30 коричневый+бежевый Pegas Мозаика 30х30 т.серый+серый Pegas Керамогранит тёмно-серый 40х40 Pegas Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-1179 20х60 Pegas Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-1179 20х60
Milos
Milos
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Milos Плитка настенная белый 60141 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика
Популярные коллекции
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
Популярные бренды в категории «Плитка»
Laparet Kerama Marazzi Vitra

Наши дизайнеры рекомендуют