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Керамическая плитка под дерево

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Коллекции Товары
Forest
Forest
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30
Forest Плитка настенная белый рельеф 30х60 Forest Плитка настенная серый 30х60 Forest Плитка настенная белый 30х60 Forest Мозаика серый 30х30 Forest Мозаика белый 30х30
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Village
Village
от 1 290
₽/м2
Размер:
50x25
Village Плитка настенная графитовый 34002 25х50 Village Плитка настенная белый 34001 25х50 Village Плитка настенная серый микс 34006 25х50
Ulivo
Ulivo
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 59.4x14.7
Ulivo Керамогранит серый 14,7х59,4
Sweep
Sweep
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Sweep Плитка настенная микс 60121 20х60
Plant
Plant
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Plant Плитка настенная коричневый 08-01-15-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый 08-00-11-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый мозаика 08-00-11-2687 20х40
Organic
Organic
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Organic Плитка настенная бежевый 08-00-11-2453 20х40
Kopengagen
Kopengagen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Kopengagen Плитка настенная белый 60143 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Havana
Havana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Havana Декор мозаичный микс MM60071 20х60 Havana Плитка настенная голубой 60041 20х60 Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2 Havana Керамогранит белый SG163600N 40,2х40,2 Havana Плитка настенная графитовый 60042 20х60
Extra
Extra
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Extra Плитка настенная белый 30х60 Extra Elemental Декор белый 30х60
Etnis
Etnis
от 1 190
₽/м2
Размер:
29.8x28.6, 50x50, 60x30
Etnis Керамогранит светло-серый 50х50 Etnis Плитка настенная мозаика серый 18-00-06-3654 30х60
Chance
Chance
от 990
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 40x20
Chance Плитка настенная белый 08-00-01-2470 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная серый 08-00-06-1344 20х40
Land
Land
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Land Плитка настенная зелёный 08-01-85-2670 20х40 Land Плитка настенная полоски зелёный 08-00-85-2671 20х40 Land Плитка настенная белый узор 08-00-01-2672 20х40
Zen
Zen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Zen Декор мозаичный синий MM60067 20х60 Zen Декор мозаичный коричневый MM60066 20х60 Zen Декор мозаичный белый MM60070 20х60 Zen Декор мозаичный бежевый MM60069 20х60 Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
Wisdom
Wisdom
от 1 090
₽/м2
Размер:
50x20, 59.4x14.7
Wisdom Керамогранит коричневый 14,7х59,4
Laurel
Laurel
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15, 60x30, 29.7x29.7, 29.8x28.6
Laurel Керамогранит табачный LU 0066 15х60
Milos
Milos
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Milos Плитка настенная белый 60141 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
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Balance
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от 990
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Размер:
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Bastion
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от 50
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Размер:
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Betonhome
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Размер:
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Black
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₽/м2
Размер:
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Blanco
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₽/м2
Размер:
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Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
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Breach
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Размер:
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Camelot
Camelot
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Размер:
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