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Каролина Орех
0,0
8 792

Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая

Этот товар смотрят 7 человек
Дверь Ш Каролина Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 773
Этот товар смотрят 31 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 792
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 792 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 216
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 466 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
190x55
190x55в наличии
190x60
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Орех
Дверь Ш Каролина Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
Дверь Ш Каролина Ф-05 (Дуб) ПГ 190*55

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Глубокая фрезеровка выполнена по массиву сосны.
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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