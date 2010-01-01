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  6. Дверь Ш Рондо Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*90
Рондо Беленый дуб
0,0
5 779 9 632 -40%

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж

Этот товар смотрят 15 человек
Дверь Ш Рондо Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 11155
Этот товар смотрят 19 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 779
9 632
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 779 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 399
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
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Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Размер полотна, см:
200x90
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Беленый дуб
Дверь Ш Рондо Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*90
Дверь Ш Рондо Ф-05 (Дуб) ПО Худ. 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    28
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073

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Отзывы и вопросы о товаре

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