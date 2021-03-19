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  6. Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*80
Стиль Ф-22 (БелДуб)
4,6
9 772

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное

4,6
Этот товар смотрят 15 человек
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 33296
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 772
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 772 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 392
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 629 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
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Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Ф-22 (БелДуб)
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-22 (БелДуб)
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.065
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-22 (БелДуб)
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    25.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.065

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
19 марта 2021
5
Достоинства
Работа персонала, монтаж, цена товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Общение было грамотным, менеджеры меня сразу поняли и подобрали оптимальную модель. Монтаж произвели быстро, ребята специалисты, это было сразу видно, за два часа дверь установили, все своё оборудование вынесли, и сдали работу.
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Л
06 октября 2020
5
Комментарий
Дверь огонь, собирается быстро и легко. Отличный внешний вид. При работе не скрипит, ровный цвет покрытия. Плюс за дизайн и продуманность конструкции. Рекомендую
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П
05 июля 2020
4
Комментарий
Очень доброжелательное отношение, отзывчивый, приятный, вежливый коллектив. Менеджер доходчиво проконсультировал по входным дверям. Чувствуется профессионализм. С удовольствием заказал у Вас дверь.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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