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  5. ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*35
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
4,0
4 470

Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая

4,0
Этот товар смотрят 12 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*35
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255566
Этот товар смотрят 6 человек

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4,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 470
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 470 ₽
Стойка 675 ₽ x 2 шт.
Наличник 450 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 4 470 ₽
Перекладина 3 600 ₽
Изменить
16 140
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
745 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0263 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0263 ⋅ 675 ₽
 675
1 350
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 450 ₽
 450
2 250
153-1137 ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*40
153-1137 ⋅ 4 470 ₽
 4 470
4 470
031-2312 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2312 ⋅ 3 600 ₽
 3 600
3 600
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Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x35
190x70доставка 03.06.2025
200x35
200x40доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*35
ДП ЭКО Браво-21 Bianco Veralinga 200*35 ДП ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*35 ДП ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*35
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    15
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стал

Характеристики

  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cappuccino Melinga
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    15
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

1
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
А
А Андреева Ольга Владимировна
04 февраля 2023
4
Достоинства
При раскладывании имеем компактный размер, идеально для кухни
Недостатки
Нет
Комментарий
Заказываю у этой фирмы не первый раз. Брали в три комнаты, ванну и туалет- и всегда довольны. Очень внимательные менеджеры, широкий выбор дверей и не только. Быстрый выезд замерщика ( говорили будет звонить через день, а он приехал уже на следующий день), даже изготовление ( цвета и модели не было на складе), заняло не 2-4 недели, а неделю. Очень грамотный установщик. В общем дверью довольны. Очень хорошее соотношение цены и качества, выбора и грамотных специалистов на всех этапах заказа и установки.
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4.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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