Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
4,0
4 470 ₽
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
4,0
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Арт. 255566
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-0263
|
Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0263 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|1 350 ₽
|031-2281
|
Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 450 ₽
|450 ₽
|
|2 250 ₽
|153-1137
|
ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*40
153-1137 ⋅ 4 470 ₽
|4 470 ₽
|
|4 470 ₽
|031-2312
|
Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2312 ⋅ 3 600 ₽
|3 600 ₽
|
|3 600 ₽
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Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 35
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:153-1136
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Cappuccino Melinga
-
Общий цвет:Бежевый
-
Вес, кг:15
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стал
Характеристики
-
Артикул:153-1136
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:35
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo X
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Складная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Cappuccino Melinga
-
Общий цвет:Бежевый
-
Вес, кг:15
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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