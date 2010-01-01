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Керамогранит коричневого цвета

22 коллекций
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Коллекции Товары
Tiss
Tiss
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Tiss Керамогранит коньячный TI 0021 15х60
Gobi
Gobi
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Gobi Керамогранит коричневый GO 0050 60х60
Infinito
Infinito
от 759
₽/м2
Размер:
50x50, 60x60
Infinito Керамогранит светло-бежевый 50х50 Infinito Керамогранит пепельный 50х50 Infinito Керамогранит серый 50х50 Infinito Керамогранит кремовый 50х50
Oak
Oak
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Oak Керамогранит светло-бежевый OK 0068 15х60 Oak Керамогранит тёмно-коричневый OK 0018 15х60 Oak Керамогранит оливковый OK 0016 15х60 Oak Керамогранит коричневый OK 0011 15х60 Oak Керамогранит янтарный OK 0054 15х60
Marimba
Marimba
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Marimba Керамогранит белый MR 0064 15х60 Marimba Керамогранит бежевый MR 0021 15х60 Marimba Керамогранит коричневый MR 0011 15х60 Marimba Керамогранит оливковый MR 0016 15х60
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40 Magna Керамогранит коричневый 40х40 Magna Керамогранит серый 40х40
Rich
Rich
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Rich Керамогранит коричневый RI 0056 60х60
Krazzy
Krazzy
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Krazzy Blue Керамогранит 60х120 Полированный Krazzy Brown Керамогранит 60х60 Полированный Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Kenya
Kenya
от 1 590
₽/м2
Размер:
120x60
Kenya Nero Керамогранит черный 60x120 полированный Kenya Coffee Керамогранит коричневый 60x120 полированный
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Nemo
Nemo
от 150
₽/м2
Размер:
40x20, 40x6, 40x40
Nemo Helias Декор бежевый 08-03-11-1362 20х40 Nemo Helias Бордюр коричневый 66-03-15-1362 6х40 Nemo Helias Декор коричневый 08-03-15-1362 20х40 Nemo Плитка настенная коричневый 08-01-15-1345 20х40 Nemo Плитка настенная бежевый 08-00-11-1345 20х40
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Organic
Organic
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Organic Плитка настенная бежевый 08-00-11-2453 20х40
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Magnolia
Magnolia
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Magnolia Керамогранит капучино MG 0066 15х60 Magnolia Керамогранит бежевый MG 0027 15х60
Libra
Libra
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 38.5x38.5
Libra Керамогранит коричневый 40х40
Elegant
Elegant
от 1 129
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Elegant Armani Crema Керамогранит 60х120 Полированный Elegant Armani Crema Керамогранит 60х60 Полированный Elegant Armani Gold Керамогранит 60х60 Полированный
Dazzle
Dazzle
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Dazzle Cosmos Grande Керамогранит 60х60 Лаппатированный Dazzle Cosmos Grande Керамогранит 60х120 Лаппатированный
Crystal
Crystal
от 590
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Crystal Плитка настенная бежевый 30х60 Crystal Плитка настенная белый 30х60 Crystal Resonanse Декор белый 30х60 Crystal Resonanse Декор чёрный 30х60
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Zen
Zen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Zen Декор мозаичный синий MM60067 20х60 Zen Декор мозаичный коричневый MM60066 20х60 Zen Декор мозаичный белый MM60070 20х60 Zen Декор мозаичный бежевый MM60069 20х60 Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
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Размер:
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