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Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Cappuccino Melinga Глухая Филенчатая
0,0
5 572

Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Cappuccino Melinga Глухая Филенчатая 200x70

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО Прима-12 Cappuccino Melinga 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 500959
Этот товар смотрят 13 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 212
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Cappuccino Melinga Глухая Филенчатая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ПЭТ Прима-12 Stormy Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 White Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 Grey Silk 200*70
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-1510
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1510
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая

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