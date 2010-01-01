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Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Grey Wood Глухая Филенчатая
0,0
6 272

Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Grey Wood Глухая Филенчатая 200x70

Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭКО Прима-12 Grey Wood 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229716
Этот товар смотрят 10 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 272
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 272 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 262
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 046 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1166 Коробка "Т" ЭКО Grey Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1166 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1167 Наличник "Т" ЭКО Grey Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1167 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Прима-12 Экошпон Grey Wood Глухая Филенчатая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Wood
ДП ПЭТ Прима-12 Stormy Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 White Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silk 200*70 ДП ПЭТ Прима-12 Grey Silk 200*70
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0733
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0733
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

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