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Прима-3 White Dreamline
0,0
6 692

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ЭКО Прима-3 White Dreamline White Сrystal 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 207129
Этот товар смотрят 12 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 682
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1057 Коробка "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1057 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1058 Наличник "Т" ЭКО White Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1058 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Dreamline
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*70 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*70
+12

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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