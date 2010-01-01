Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Fine-Line
  5. Стандарт
  6. Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*70
Стиль Беленый дуб
0,0
9 772

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное

Этот товар смотрят 7 человек
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 33295
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 772
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 772 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 392
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 629 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
Показать ещё
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Беленый дуб
Дверь Ш Стиль Ф-22 (БелДуб) ПО СТ-Худ. 200*70
Дверь Ш Стиль Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057

Популярные подборки

Двери для бани и сауны Межкомнатные двери Статус Широкие межкомнатные двери Межкомнатные двери Капучино со стеклом Межкомнатные двери серые гладкие Межкомнатные двери белые гармошка Межкомнатные двери Винил серия Graffiti Межкомнатные двери цвета ST Whitey Раздвижные межкомнатные двери в стиле Лофт Двери Банные штучки

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Стандарт"

Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Каролина Ф-05 (Дуб)
8 792
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Каролина Ф-05 (Дуб)
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-05 (Дуб)
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-05 (Дуб)
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-17 (Шоколад)
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-27 (Венге) (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Соло 0.V Венге
5 124 6 832 ₽ -25%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-15-макоре
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.V Ф-15-макоре
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Орех
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть