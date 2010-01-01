Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Fine-Line
  5. Стандарт
  6. Дверь Ш Лилия Ф-05 (Дуб) ПО Полимер 200*80
Лилия Ф-05 (Дуб)
0,0
9 352

Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое

Этот товар смотрят 28 человек
Дверь Ш Лилия Ф-05 (Дуб) ПО Полимер 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 644851
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 352
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 352 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 776
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 559 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0937 Коробка Ш Ф-05 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0937 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0938 Наличник Ш Ф-05 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0938 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
Показать ещё
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Ф-05 (Дуб)
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Полимер 200*80
Дверь Ш Лилия Ф-05 (Дуб) ПО Полимер 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери с покрытием шпон Файн Лайн Ламинированные двери Венге Межкомнатные двери цвета Макоре Межкомнатные двери Эмаль серия 3D Межкомнатные двери с коробкой Распашные межкомнатные двери в гостиную Крашенные межкомнатные двери Межкомнатные двери черные глухие Межкомнатные двери цвета Ф-17 (шоколад) Двери из массива сосны со стеклом

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Стандарт"

Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Каролина Ф-11 (Орех)
 
8 792
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Каролина Орех
 
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-05 (Дуб)
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло-0.V» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло-0.V Ф-05 (Дуб)
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть