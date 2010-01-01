Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Входные двери
    Межкомнатные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. В квартиру
  4. Входные 2 мм

Входные двери в квартиру 2 мм

44 товара
Фильтры
очистить
Цена
очистить
-
Размеры
очистить
Длина, см
очистить
-
Ширина, см
очистить
-
Тип двери
очистить
Кол-во замков
очистить
Цвет внутрненней отделки
очистить
Показать всеСвернуть
Цвет наружной отделки
очистить
Показать всеСвернуть
Отделка Внутри
очистить
Отделка Снаружи
очистить
Бренд
очистить
Количество уплотнителя
очистить
Ночная задвижка
очистить
Толщина металла двери (мм)
очистить
Цвет внутри
очистить
Цвет снаружи
очистить
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Все фильтры
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
Цена
-
Тип двери
Бренд
Толщина металла двери (мм)
Цвет внутри
Цвет снаружи
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Bianco Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Проф Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x98Левое
+1
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Правое
+1
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Борн Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Борн Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 520
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Акция
Дверь входная Лайн Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 970
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
32 820
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Лайнер-3 Total Black/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Лайнер-3 Total Black/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
38 753 41 670 ₽ -7%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
42 570
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Прайм Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Прайм Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
29 268 32 520 ₽ -10%
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta S-3 51/П61 Almon 28/Wenge Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 51/П61 Almon 28/Wenge Veralinga/Reflex, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 600
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
Распродажа
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
16 040 18 870 ₽ -15%
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
35 854 43 197 ₽ -17%
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
26 520
Размер:
205x125Левое
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Левое
Дверь входная Porta S-3 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 15.15 Graphite Pro/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
42 077
Размер:
205x98Левое
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-1 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 270
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
Под заказ
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 020
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Riviera Ice, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Riviera Ice, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
29 070
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Riviera Ice, 2 замка, с ночной задвижкой
29 220
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэш Kale Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш Kale Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 492
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
29 970
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
29 220
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 070
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
26 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 670
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
36 420
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 270
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Флэш Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
24 332
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой
55 339
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
48 762
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta S-3 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta S-3 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Porta M-3 4.4 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 4.4 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Правое
Дверь входная Граффити-5 (117/Г5) Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-5 (117/Г5) Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
20 552
Размер:
205x86Правое
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика

Приезжайте в наши магазины

Входные двери в магазине 169.ru
Шоу-рум входных дверей 169.ru
Где купить входные двери в квартиру
Все двери в нашем магазине
Большой выбор входных дверей
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00

Видеообзоры

Входные двери Россия
Входные двери Россия
Входные двери Оптим
Входные двери Оптим
Входные двери Термо
Входные двери Термо
Входные двери Оптим Практик
Входные двери Оптим Практик