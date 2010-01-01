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Входные двери должны не только препятствовать проникновению внутрь жилья злоумышленников, но и выполнять дополнительные функции:
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