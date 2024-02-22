52 190₽
Этот товар купили 60 раз
Дверь входная Сити Макс МП D-5 CSmart/190 Чёрный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
205 x 88 Левое
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Мастино
-
Цвет снаружи:
Чёрный муар металлик
-
Цвет внутри:
Эмаль молоко
-
Отделка снаружи:
Металл
-
Отделка внутри:
МДФ
-
Артикул:
Б03-5047.4
-
Длина, см:
205
-
Ширина, см:
88
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Мастино
-
Цвет снаружи:
Чёрный муар металлик
-
Цвет внутри:
Эмаль молоко
-
Модель:
Сити Макс МП
-
Открывание:
Левое
-
Открывание (˚):
180
-
Исполнение:
Металл-панель
-
Марка стали:
Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
-
Отделка снаружи:
Черный муар металлик, D-5 CSmart
-
Отделка внутри:
Эмаль молоко, 190
-
Окраска:
Черный муар металлик
-
Толщина полотна/коробки, мм:
90/115
-
Толщина стали короба, мм:
1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
-
Ширина наличника:
70
-
Эксцентрик:
есть
-
Тип коробки:
открытый
-
Уплотнитель:
3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
-
Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:
Пенополистирол+ базальтовая плита
-
Утепление коробки:
Мин вата
-
Крепление:
Анкерные болты
-
Петли:
3 петли
-
Верхний замок:
KALE 252/R (цилиндровый, 4кл), Guardian 3201, цилиндровый
-
Нижний замок:
Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225, KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
-
Класс замка:
4 класс
-
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
-
Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
-
Накладка цилиндровая наружная:
нет
-
Накладка цилиндровая внутренняя:
нет
-
Накладка сувальдная наружная:
декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная внутренняя:
декоративная накладка черная
-
Ручка:
Fuaro Red Line
-
Ночная задвижка:
Есть
-
Поворотник для ночной задвижки:
нет
-
Глазок:
Да
-
Вертушка цилиндровая:
Есть
-
Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
-
Цвет:
Черный муар металлик/Эмаль молоко
-
Качество:
ГОСТ 31173-2016
-
Вес, кг:
111
Развернуть
Свернуть
Отзывы и вопросы о товаре1