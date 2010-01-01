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  5. ДМ CITY MAX MP Черный муар металлик, D-5 CSmart/ МДФ Эмаль молоко-190 205*96 Левая (Фурнитура сатин)
Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
54 878

Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое

Этот товар смотрят 19 человек
tumb 1 - ДМ CITY MAX MP Черный муар металлик, D-5 CSmart/ МДФ Эмаль молоко-190 205*96 Левая (Фурнитура сатин)
tumb 2 - ДМ CITY MAX MP Черный муар металлик, D-5 CSmart/ МДФ Эмаль молоко-190 205*96 Левая (Фурнитура сатин)
tumb 3 - ДМ CITY MAX MP Черный муар металлик, D-5 CSmart/ МДФ Эмаль молоко-190 205*96 Левая (Фурнитура сатин)
ДМ CITY MAX MP Черный муар металлик, D-5 CSmart/ МДФ Эмаль молоко-190 205*96 Левая (Фурнитура сатин)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 619516
Этот товар смотрят 15 человек

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54 878
9 147 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока, см:
205x96
205x86
205x96
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5047.2
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Mastino
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Эмаль молоко
  • Модель:
    City Max MP
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный муар металлик, D-5 CSmart
  • Отделка внутри:
    Эмаль молоко, 190
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    есть
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный муар металлик/Эмаль молоко
  • Вес, кг:
    121
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Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5047.2
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Mastino
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Эмаль молоко
  • Модель:
    City Max MP
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный муар металлик, D-5 CSmart
  • Отделка внутри:
    Эмаль молоко, 190
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    есть
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный муар металлик/Эмаль молоко
  • Вес, кг:
    121
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf

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