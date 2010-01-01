Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой
0,0
54 878 ₽
Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 619516
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Дверь входная City Max MP D-5 CSmart/190 (чёрная фурнитура) Черный муар металлик/Эмаль молоко, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Размер дверного блока, см:
205x96
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:205 x 96 Левое
-
Страна:Россия
-
Бренд:Mastino
-
Цвет снаружи:Черный муар металлик
-
Цвет внутри:Эмаль молоко
-
Отделка снаружи:Металл
-
Отделка внутри:МДФ
Характеристики
-
Артикул:Б03-5047.2
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:96
-
Страна:Россия
-
Бренд:Mastino
-
Цвет снаружи:Черный муар металлик
-
Цвет внутри:Эмаль молоко
-
Модель:City Max MP
-
Открывание:Левое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Металл-панель
-
Марка стали:Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
-
Отделка снаружи:Черный муар металлик, D-5 CSmart
-
Отделка внутри:Эмаль молоко, 190
-
Окраска:Черный муар металлик
-
Толщина полотна/коробки, мм:90/115
-
Толщина стали короба, мм:1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.4
-
Ширина наличника:70
-
Эксцентрик:есть
-
Тип коробки:открытый
-
Уплотнитель:3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
-
Усиление:Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:Пенополистирол+ базальтовая плита
-
Утепление коробки:Мин вата
-
Крепление:Анкерные болты
-
Петли:3 петли
-
Верхний замок:KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
-
Нижний замок:KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:1 класс (более 32 дБ)
-
Цилиндр:Цилиндровый механизм 55х(шток)
-
Накладка цилиндровая наружная:нет
-
Накладка цилиндровая внутренняя:нет
-
Накладка сувальдная наружная:декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная внутренняя:декоративная накладка черная
-
Ручка:Fuaro Red Line
-
Ночная задвижка:Есть
-
Поворотник для ночной задвижки:нет
-
Глазок:есть
-
Вертушка цилиндровая:есть
-
Комплектующие:Ручка, накладки, задвижка
-
Цвет:Черный муар металлик/Эмаль молоко
-
Вес, кг:121
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Характеристики
-
Артикул:Б03-5047.2
-
Длина, см:205
-
Ширина, см:96
-
Страна:Россия
-
Бренд:Mastino
-
Цвет снаружи:Черный муар металлик
-
Цвет внутри:Эмаль молоко
-
Модель:City Max MP
-
Открывание:Левое
-
Открывание (˚):180
-
Исполнение:Металл-панель
-
Марка стали:Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
-
Отделка снаружи:Черный муар металлик, D-5 CSmart
-
Отделка внутри:Эмаль молоко, 190
-
Окраска:Черный муар металлик
-
Толщина полотна/коробки, мм:90/115
-
Толщина стали короба, мм:1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:1.4
-
Ширина наличника:70
-
Эксцентрик:есть
-
Тип коробки:открытый
-
Уплотнитель:3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
-
Усиление:Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:Пенополистирол+ базальтовая плита
-
Утепление коробки:Мин вата
-
Крепление:Анкерные болты
-
Петли:3 петли
-
Верхний замок:KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
-
Нижний замок:KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
-
Класс замка:4 класс
-
Класс шумоизоляции:1 класс (более 32 дБ)
-
Цилиндр:Цилиндровый механизм 55х(шток)
-
Накладка цилиндровая наружная:нет
-
Накладка цилиндровая внутренняя:нет
-
Накладка сувальдная наружная:декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная внутренняя:декоративная накладка черная
-
Ручка:Fuaro Red Line
-
Ночная задвижка:Есть
-
Поворотник для ночной задвижки:нет
-
Глазок:есть
-
Вертушка цилиндровая:есть
-
Комплектующие:Ручка, накладки, задвижка
-
Цвет:Черный муар металлик/Эмаль молоко
-
Вес, кг:121
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