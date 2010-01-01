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  6. ДП Ш Соло-0.H Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*90
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб Глухая Филенчатая
0,0
7 252

Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб Глухая Филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 9 человек
ДП Ш Соло-0.H Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97437
Этот товар смотрят 22 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 872
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0473 Коробка Ш Ф-22 (БелДуб) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0473 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
029-0689 Наличник Ш Ф-22 (БелДуб) МДФ 2100*70*10
029-0689 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
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Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб Глухая Филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
190x55
190x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Беленый дуб
ДП Ш Соло-0.H Ф-15 (Макоре) ПГ 200*90 ДП Ш Соло-0.H Ф-11 (Орех) ПГ 200*90 ДП Ш Соло-0.H Ф-17 (Шоколад) ПГ 200*90
ДП Ш Соло-0.H Ф-22 (БелДуб) ПГ 200*90
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

Отзывы и вопросы о товаре

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