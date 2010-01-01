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Мозаичная керамическая плитка

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Коллекции Товары
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Cassiopea
Cassiopea
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Cassiopea Плитка настенная белый 17-00-00-479 20х60 Cassiopea Плитка настенная мозаика 17-30-00-479 20х60 Cassiopea Декор 17-03-00-479-0 20х60 Cassiopea Мозаика 30х30
Vega
Vega
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Vega Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-489 20х60 Vega Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-488 20х60 Vega Плитка настенная серый мозаика 17-10-06-490 20х60 Vega Плитка настенная серый 17-00-06-488 20х60 Vega Плитка настенная бежевый 17-00-11-488 20х60
Plant
Plant
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Plant Плитка настенная коричневый 08-01-15-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый 08-00-11-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый мозаика 08-00-11-2687 20х40
Savoy
Savoy
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Savoy Керамогранит коричневый SG168200N 40,2х40,2
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Glossy
Glossy
от 490
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x4.8
Glossy Керамогранит серый SG166000N 40,2х40,2
Etnis
Etnis
от 1 190
₽/м2
Размер:
29.8x28.6, 50x50, 60x30
Etnis Керамогранит светло-серый 50х50 Etnis Плитка настенная мозаика серый 18-00-06-3654 30х60
Chance
Chance
от 990
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 40x20
Chance Плитка настенная белый 08-00-01-2470 20х40
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Pegas
Pegas
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Pegas Мозаика 30х30 коричневый+бежевый Pegas Мозаика 30х30 т.серый+серый Pegas Керамогранит тёмно-серый 40х40 Pegas Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-1179 20х60 Pegas Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-1179 20х60
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
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Популярные коллекции
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
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