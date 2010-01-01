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Керамическая плитка для гостиной

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Коллекции Товары
Statuario
Statuario
от 990
₽/м2
Размер:
60x60, 40x20, 120x60, 40.2x40.2
Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 матовый Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 полированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 полированный
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60 Mizar Плитка настенная тёмно-серый 17-01-06-1180 20х60 Mizar Attimo Декор тёмно-серый 17-05-07-1180-0 20х60
Rock
Rock
от 10
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x6
Rock Плитка настенная серый 60089 20х60
Elpaso
Elpaso
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30, 60x60
Elpaso Декор светло-бежевый 25х75 Elpaso Керамогранит светло-бежевый EL 0064 60х60 Elpaso Керамогранит бежевый EL 0066 60х60
Concrete
Concrete
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Concrete Vimp Декор серый 30х60 Concrete Плитка настенная серый 30х60
Escada
Escada
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Escada Декор светлый 20х60 Escada Декор мозаичный MM60133 20х60 Escada плитка настенная серый 60132 20х60 Escada Керамогранит серый SG169000N 40,2х40,2 Escada плитка настенная светлый 60133 20х60
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40 Magna Керамогранит коричневый 40х40 Magna Керамогранит серый 40х40
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Monti
Monti
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Monti Декор мозаичный микс MM60150 20х60 Monti Декор белый 20х60 Monti Плитка настенная белый 60150 20х60 Monti Керамогранит графитовый SG169600N 40,2х40,2 Monti Плитка настенная графитовый 60151 20х60
Lumis
Lumis
от 1 090
₽/м2
Размер:
75x25, 60x60, 30x30
Lumis Плитка настенная бежевый 25х75 Lumis Керамогранит бежевый LU 0005 60х60 Lumis Мозаика 30х30 Lumis Декор бежевый 25х75
Lord
Lord
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Lord Плитка настенная белый 60124 20х60 Lord Керамогранит серый SG169100N 40,2х40,2 Lord Декор мозаичный белый MM60126 20х60 Lord Wing Декор белый 20х60 Lord Tact Декор белый 20х60
Forest
Forest
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30
Forest Плитка настенная белый рельеф 30х60 Forest Плитка настенная серый 30х60 Forest Плитка настенная белый 30х60 Forest Мозаика серый 30х30 Forest Мозаика белый 30х30
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Elegance
Elegance
от 690
₽/м2
Размер:
50x20
Elegance Декор-2 белый 20х50
Diadema
Diadema
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Diadema Fly Декор бежевый 17-10-11-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор белый 17-03-00-1186-0 20х60 Diadema Мозаика 30х30 бежевый+белый Diadema Fly Декор белый 17-03-00-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор бежевый 17-03-11-1186-0 20х60
Cassiopea
Cassiopea
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Cassiopea Плитка настенная белый 17-00-00-479 20х60 Cassiopea Плитка настенная мозаика 17-30-00-479 20х60 Cassiopea Декор 17-03-00-479-0 20х60 Cassiopea Мозаика 30х30
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Happy
Happy
от 1 190
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Happy Керамогранит бежевый SG168800N 40,2х40,2 Happy Плитка настенная бежевый 60128 20х60 Happy Декор мозаичный бежевый MM60130A 20х60 Happy Tact Декор бежевый 20х60 Happy Oxy Декор бежевый 20х60
Viva
Viva
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Viva Керамогранит белый SG169700N 40,2х40,2 Viva Плитка настенная белый 60152 20х60 Viva Декор мозаичный белый MM60152 20х60 Viva Декор белый 20х60
Simple
Simple
от 1 490
₽/м2
Размер:
75x25
Simple Декор белый 25х75
Sigma
Sigma
от 890
₽/м2
Размер:
60x20
Sigma Perla Декор белый 17-03-00-463-0 20х60 Sigma Perla Декор чёрный 17-03-04-463-0 20х60 Sigma Плитка настенная белый рельеф 17-10-00-463 20х60 Sigma Плитка настенная чёрный 17-01-04-463 20х60 Sigma Плитка настенная белый 17-00-00-463 20х60
Nemo
Nemo
от 150
₽/м2
Размер:
40x20, 40x6, 40x40
Nemo Helias Декор бежевый 08-03-11-1362 20х40 Nemo Helias Бордюр коричневый 66-03-15-1362 6х40 Nemo Helias Декор коричневый 08-03-15-1362 20х40 Nemo Плитка настенная коричневый 08-01-15-1345 20х40 Nemo Плитка настенная бежевый 08-00-11-1345 20х40
Village
Village
от 1 290
₽/м2
Размер:
50x25
Village Плитка настенная графитовый 34002 25х50 Village Плитка настенная белый 34001 25х50 Village Плитка настенная серый микс 34006 25х50
Venus
Venus
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Venus Плитка настенная белый 08-00-00-2680 20х40 Venus Плитка настенная бежевый узор 08-00-11-2681 20х40
Vega
Vega
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Vega Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-489 20х60 Vega Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-488 20х60 Vega Плитка настенная серый мозаика 17-10-06-490 20х60 Vega Плитка настенная серый 17-00-06-488 20х60 Vega Плитка настенная бежевый 17-00-11-488 20х60
Ulivo
Ulivo
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 59.4x14.7
Ulivo Керамогранит серый 14,7х59,4
Troffi
Troffi
от 690
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20
Ramstein Керамогранит серый 40х40 Troffi Rigel Декор белый 08-03-01-1338 20х40 Troffi Rigel Декор серый 08-03-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый 08-01-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый узор 08-01-06-1339 20х40
Sweep
Sweep
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Sweep Плитка настенная микс 60121 20х60
Tabu
Tabu
от 1 290
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40
Tabu Плитка настенная белый 30х60 Tabu Керамогранит чёрный 40х40 Tabu Discrete Декор белый 30х60
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Plazma
Plazma
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Plazma Плитка настенная зелёный 30х60 Plazma Плитка настенная белый 30х60 Plazma Керамогранит серый 40х40 Plazma Плитка настенная серый 30х60 Plazma Nuance Декор белый 30х60
Plant
Plant
от 990
₽/м2
Размер:
40x20
Plant Плитка настенная коричневый 08-01-15-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый 08-00-11-2685 20х40 Plant Плитка настенная бежевый мозаика 08-00-11-2687 20х40
Persey
Persey
от 390
₽/м2
Размер:
40x20, 40x5
Persey Бордюр бежевый 56-03-11-497 5х40
Organic
Organic
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Organic Плитка настенная бежевый 08-00-11-2453 20х40
Select
Select
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Select Керамогранит серый SG168900N 40,2х40,2 (1.62) Select Плитка настенная серый 60129 20х60 Select Декор мозаичный серый MM60129 20х60 Select Tact Декор серый 20х60 Select Oxy Декор серый 20х60
Savoy
Savoy
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Savoy Керамогранит коричневый SG168200N 40,2х40,2
Monblanc
Monblanc
от 1 190
₽/м2
Размер:
29.7x29.7, 60x30, 50x50
Monblanc Керамогранит бежевый 50х50 Monblanc Керамогранит коричневый 50х50
Mason
Mason
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 60x60, 40.2x40.2
Mason Керамогранит серый SG165800N 40,2х40,2
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Libra
Libra
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 38.5x38.5
Libra Керамогранит коричневый 40х40
Kopengagen
Kopengagen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20
Kopengagen Плитка настенная белый 60143 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Havana
Havana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Havana Декор мозаичный микс MM60071 20х60 Havana Плитка настенная голубой 60041 20х60 Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2 Havana Керамогранит белый SG163600N 40,2х40,2 Havana Плитка настенная графитовый 60042 20х60
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