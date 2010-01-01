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Керамогранит под мрамор

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Коллекции Товары
Statuario
Statuario
от 990
₽/м2
Размер:
60x60, 40x20, 120x60, 40.2x40.2
Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 матовый Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 полированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 полированный
Vitrum
Vitrum
от 1 332
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Vitrum Taupe Керамогранит бежевый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x60 матовый Vitrum Taupe Керамогранит бежевый 60x60 матовый Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x60 полированный
Gobi
Gobi
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Gobi Керамогранит коричневый GO 0050 60х60
Elpaso
Elpaso
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30, 60x60
Elpaso Декор светло-бежевый 25х75 Elpaso Керамогранит светло-бежевый EL 0064 60х60 Elpaso Керамогранит бежевый EL 0066 60х60
Escada
Escada
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Escada Декор светлый 20х60 Escada Декор мозаичный MM60133 20х60 Escada плитка настенная серый 60132 20х60 Escada Керамогранит серый SG169000N 40,2х40,2 Escada плитка настенная светлый 60133 20х60
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
Calacatta Royal
Calacatta Royal
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Calacatta Royal Керамогранит 60х120 Сатинированный Calacatta Royal Керамогранит 60х60 Сатинированный
Moon
Moon
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Moon Керамогранит серый MN 0053 60х60
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40 Magna Керамогранит коричневый 40х40 Magna Керамогранит серый 40х40
Calacatta Oro
Calacatta Oro
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x120 полированный Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 матовый
Monti
Monti
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Monti Декор мозаичный микс MM60150 20х60 Monti Декор белый 20х60 Monti Плитка настенная белый 60150 20х60 Monti Керамогранит графитовый SG169600N 40,2х40,2 Monti Плитка настенная графитовый 60151 20х60
Romano
Romano
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный Romano Crema Керамогранит бежевый 60x60 полированный
Rich
Rich
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Rich Керамогранит коричневый RI 0056 60х60
Lustros Paradiso Gris
Lustros Paradiso Gris
от 1 127
₽/м2
Размер:
60x60
Lustros Paradiso Gris Керамогранит 60х60 Полированный
Lord
Lord
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Lord Плитка настенная белый 60124 20х60 Lord Керамогранит серый SG169100N 40,2х40,2 Lord Декор мозаичный белый MM60126 20х60 Lord Wing Декор белый 20х60 Lord Tact Декор белый 20х60
Lima
Lima
от 390
₽/м2
Размер:
60x60, 30x30, 75x25
Lima Керамогранит LM 0069 60х60
Krazzy
Krazzy
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Krazzy Blue Керамогранит 60х120 Полированный Krazzy Brown Керамогранит 60х60 Полированный Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Kenya
Kenya
от 1 590
₽/м2
Размер:
120x60
Kenya Nero Керамогранит черный 60x120 полированный Kenya Coffee Керамогранит коричневый 60x120 полированный
Golden
Golden
от 1 021
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Golden White Statuario Керамогранит 60х120 Полированный Golden White Statuario Керамогранит 60х60 Полированный
Fantastico Grey
Fantastico Grey
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Fantastico Grey Granito Керамогранит 60х120 Полированный Fantastico Grey Granito Керамогранит 60х60 Полированный
Emperador
Emperador
от 2 190
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Emperador Brown Керамогранит 60х60 Полированный
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Calacatta Carve
Calacatta Carve
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Calacatta Carve Керамогранит 60х60 Карвинг Calacatta Carve Керамогранит 60х120 Карвинг
Xtreme
Xtreme
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Xtreme Nero Керамогранит 60х60 Полированный Xtreme Nero Керамогранит 60х120 Полированный
Titan
Titan
от 2 790
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Titan White Керамогранит 60x120 Cтруктурный Titan White Керамогранит 60x60 Cтруктурный
Oberon Green
Oberon Green
от 2 790
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Oberon Green Керамогранит 60x120 Cтруктурный Oberon Green Керамогранит 60x60 Cтруктурный
Happy
Happy
от 1 190
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Happy Керамогранит бежевый SG168800N 40,2х40,2 Happy Плитка настенная бежевый 60128 20х60 Happy Декор мозаичный бежевый MM60130A 20х60 Happy Tact Декор бежевый 20х60 Happy Oxy Декор бежевый 20х60
Zurich
Zurich
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Zurich Dazzle Oxide Керамогранит темно-серый 60x60 лаппатированный Zurich Dazzle Oxide Керамогранит темно-серый 60x120 лаппатированный
Viva
Viva
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Viva Керамогранит белый SG169700N 40,2х40,2 Viva Плитка настенная белый 60152 20х60 Viva Декор мозаичный белый MM60152 20х60 Viva Декор белый 20х60
Venato
Venato
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Venato Calacatta Gold керамогранит белый сатинированный 60х120 Venato Calacatta Gold керамогранит белый сатинированный 60х60
Shade
Shade
от 1 590
₽/м2
Размер:
60x60
Shade Керамогранит темно-серый SH 0053 60х60
Nemo
Nemo
от 150
₽/м2
Размер:
40x20, 40x6, 40x40
Nemo Helias Декор бежевый 08-03-11-1362 20х40 Nemo Helias Бордюр коричневый 66-03-15-1362 6х40 Nemo Helias Декор коричневый 08-03-15-1362 20х40 Nemo Плитка настенная коричневый 08-01-15-1345 20х40 Nemo Плитка настенная бежевый 08-00-11-1345 20х40
Torso
Torso
от 2 390
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Torso Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Torso Gold Керамогранит 60х60 Полированный Torso Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Torso Gold Керамогранит 60х120 Полированный Torso Bianco Керамогранит белый 60х60 Матовый
Terma
Terma
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 60x20, 30x30
Terma Керамогранит белый 40х40 Terma Плитка настенная белый мозаика 17-30-01-1194 20х60
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Obsidian
Obsidian
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х60 Полированный Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х120 Полированный Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х60 матовый Obsidian Grey Керамогранит 60х120 Полированный Obsidian Taupe Керамогранит 60х120 Полированный
Nostalgic
Nostalgic
от 2 390
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Nostalgic Silver Керамогранит 60х60 Полированный Nostalgic Silver Керамогранит 60х120 Полированный
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Royal
Royal
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 60x6.3, 40.2x40.2, 120x20
Royal Декор мозаичный кофейный MM60076 20х60 Royal Бордюр белый 6,3х60 Royal Декор коричневый 20х60 Royal Декор бежевый 20х60 Royal Декор мозаичный коричневый MM60072 20х60
Libra
Libra
от 290
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 38.5x38.5
Libra Керамогранит коричневый 40х40
Jasper
Jasper
от 1 590
₽/м2
Размер:
60x60
Jasper Керамогранит серый JS 0022 60х60
Granada
Granada
от 1 490
₽/м2
Размер:
75x25, 60x60
Granada Декор белый 25х75 Granada Керамогранит белый GB 0005 60х60
Glossy
Glossy
от 490
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x4.8
Glossy Керамогранит серый SG166000N 40,2х40,2
Elektra
Elektra
от 20
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Elektra Плитка настенная бежевый 60012 20х60 Elektra Плитка настенная бежевый светлый 60011 20х60 Elektra Керамогранит бежевый SG162900N 40,2х40,2 Elektra Roma Декор бежевый 20х60 Elektra Roma Декор бежевый светлый 20х60
Elegant
Elegant
от 1 129
₽/м2
Размер:
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Elegant Armani Crema Керамогранит 60х120 Полированный Elegant Armani Crema Керамогранит 60х60 Полированный Elegant Armani Gold Керамогранит 60х60 Полированный
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Размер:
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