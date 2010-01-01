Межкомнатные двери шириной 50 см

Межкомнатные двери шириной 50 см10 товаров
500 ₽ 9 400 ₽ -95%
Размер:
210x50
Тип:
Царговая
Материал:
ПВХ
В наличии
298358
500 ₽ 8 700 ₽ -94%
Размер:
230x50
Тип:
Царговая
Материал:
ПВХ
В наличии
374483
5 545 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
На складе
764790
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
4 746 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228367
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
4 746 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228374
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Серый, остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
5 026 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228403
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
4 746 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228417
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
4 746 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228410
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Серый, остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
5 026 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
На складе
228445
8 931 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПВХ
На складе
298344
Приезжайте в наши магазины
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22, подъезд 6 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Видеообзоры
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