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Мозаика для фартука

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Коллекции Товары
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60 Mizar Плитка настенная тёмно-серый 17-01-06-1180 20х60 Mizar Attimo Декор тёмно-серый 17-05-07-1180-0 20х60
Elpaso
Elpaso
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30, 60x60
Elpaso Декор светло-бежевый 25х75 Elpaso Керамогранит светло-бежевый EL 0064 60х60 Elpaso Керамогранит бежевый EL 0066 60х60
Concrete
Concrete
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Concrete Vimp Декор серый 30х60 Concrete Плитка настенная серый 30х60
Lumis
Lumis
от 1 090
₽/м2
Размер:
75x25, 60x60, 30x30
Lumis Плитка настенная бежевый 25х75 Lumis Керамогранит бежевый LU 0005 60х60 Lumis Мозаика 30х30 Lumis Декор бежевый 25х75
Hard
Hard
от 990
₽/м2
Размер:
30x30, 60x30
Hard Мозаика чёрный 30х30 Hard Мозаика белый 30х30 Hard Керамогранит чёрный 30х60 Hard Керамогранит белый мозаика 30х60
Forest
Forest
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30
Forest Плитка настенная белый рельеф 30х60 Forest Плитка настенная серый 30х60 Forest Плитка настенная белый 30х60 Forest Мозаика серый 30х30 Forest Мозаика белый 30х30
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Diadema
Diadema
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Diadema Fly Декор бежевый 17-10-11-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор белый 17-03-00-1186-0 20х60 Diadema Мозаика 30х30 бежевый+белый Diadema Fly Декор белый 17-03-00-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор бежевый 17-03-11-1186-0 20х60
Cassiopea
Cassiopea
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Cassiopea Плитка настенная белый 17-00-00-479 20х60 Cassiopea Плитка настенная мозаика 17-30-00-479 20х60 Cassiopea Декор 17-03-00-479-0 20х60 Cassiopea Мозаика 30х30
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Vega
Vega
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30
Vega Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-489 20х60 Vega Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-488 20х60 Vega Плитка настенная серый мозаика 17-10-06-490 20х60 Vega Плитка настенная серый 17-00-06-488 20х60 Vega Плитка настенная бежевый 17-00-11-488 20х60
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Plazma
Plazma
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Plazma Плитка настенная зелёный 30х60 Plazma Плитка настенная белый 30х60 Plazma Керамогранит серый 40х40 Plazma Плитка настенная серый 30х60 Plazma Nuance Декор белый 30х60
Monblanc
Monblanc
от 1 190
₽/м2
Размер:
29.7x29.7, 60x30, 50x50
Monblanc Керамогранит бежевый 50х50 Monblanc Керамогранит коричневый 50х50
Marmo
Marmo
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Marmo Tresor Декор коричневый 17-03-15-1189-0 20х60 Marmo Tresor Декор бежевый 17-03-11-1189-0 20х60 Marmo Плитка настенная коричневый 17-01-15-1189 20х60 Marmo Керамогранит коричневый 40х40 Marmo Плитка настенная бежевый 17-00-11-1189 20х60
Kiparis
Kiparis
от 490
₽/м2
Размер:
60x4.7, 30x30, 60x20
Kiparis Бордюр 48-03-11-477-0 4,7х60 Kiparis Мозаика 30х30 Kiparis Плитка настенная бежевый 17-00-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная мозаика 17-30-11-477 20х60 Kiparis Плитка настенная тёмно-бежевый 17-01-11-477 20х60
Java
Java
от 1 190
₽/м2
Размер:
50x50, 60x30, 29.8x28.6
Java Керамогранит серый 50х50 Java Плитка настенная серый 18-01-06-3635 30х60 Java Плитка настенная светло-серый 18-00-06-3635 30х60
Extra
Extra
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Extra Плитка настенная белый 30х60 Extra Elemental Декор белый 30х60
Etnis
Etnis
от 1 190
₽/м2
Размер:
29.8x28.6, 50x50, 60x30
Etnis Керамогранит светло-серый 50х50 Etnis Плитка настенная мозаика серый 18-00-06-3654 30х60
Echo
Echo
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Echo Мозаика бежевый 30х30 Echo Мозаика серый 30х30
Crystal
Crystal
от 590
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Crystal Плитка настенная бежевый 30х60 Crystal Плитка настенная белый 30х60 Crystal Resonanse Декор белый 30х60 Crystal Resonanse Декор чёрный 30х60
Мармара
Мармара
от 390
₽/м2
Размер:
60x20, 60x4, 60x5, 40x40
Мармара Ажур Декор серый 17-03-06-659 20х60 Мармара Олимп Декор серый 17-03-06-660 20х60 Мармара Ажур Бордюр серый 48-03-06-659 4х60 Мармара Арабеска Декор серый 17-03-06-661 20х60 Мармара Лайн Декор серый 17-03-06-658 20х60
Laurel
Laurel
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15, 60x30, 29.7x29.7, 29.8x28.6
Laurel Керамогранит табачный LU 0066 15х60
Ferry
Ferry
от 1 190
₽/м2
Размер:
69x14.4, 50x50, 60x30
Ferry Керамогранит тёмно-серый 50х50 Ferry Керамогранит коричневый 50х50 Ferry Плитка настенная светлый 18-00-20-3630 30х60 Ferry Керамогранит светлый 50х50
Pegas
Pegas
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Pegas Мозаика 30х30 коричневый+бежевый Pegas Мозаика 30х30 т.серый+серый Pegas Керамогранит тёмно-серый 40х40 Pegas Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-1179 20х60 Pegas Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-1179 20х60
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Размер:
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