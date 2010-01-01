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Недорогие ламинированные двери

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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-04 (Белый) глухая
Дверь межкомнатная 32Г Ламинированные Л-04 (Белый), глухая, кромка пвх, филенчатая
 
2 117 2 352 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-01 (ИталОрех) глухая
Дверь межкомнатная 32Г Ламинированные Л-01 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, филенчатая
 
2 117 2 352 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "8С" Итальянский орех остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная 8С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 912
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Миланский орех глухая
Дверь межкомнатная 8Г Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 772
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Итальянский орех глухая
Дверь межкомнатная 8Г Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 772
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Миланский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 2С Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 912
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» Л-14 (Белый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-14 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 702 2 002 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-02 (МиланОрех) глухая
Дверь межкомнатная 32Г Ламинированные Л-02 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, филенчатая
 
2 117 2 352 ₽ -10%
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 2С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 912
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Итальянский орех глухая
Дверь межкомнатная 2Г Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 632
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 772
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-23 (Белый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 184
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Дверь межкомнатная 2Г Ламинированные Л-21 (БелДуб), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 884
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-21 (БелДуб), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 868 2 198 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-21 (БелДуб) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-21 (БелДуб), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 832 3 332 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "11Ф" Итальянский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Дверь межкомнатная 11Ф Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, белое художественное, с элементами фьюзинга, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 394 3 192 ₽ -25%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "8С" Миланский орех остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная 8С Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 912
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Миланский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 5С Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 772
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "5Г" Итальянский орех глухая
Дверь межкомнатная 5Г Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
1 974 2 632 ₽ -25%
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Серый, глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 366
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "5Г" Миланский орех глухая
Дверь межкомнатная 5Г Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 974 2 632 ₽ -25%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Миланский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, сатинат белый, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
2 772
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-14 (Белый) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-14 (Белый), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-13 (Венге) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-13 (Венге), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 832 3 332 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "Палитра" Белая глухая
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-23 (Белый), глухая, кромка пвх, филенчатая
2 243 2 492 ₽ -10%
Размер:
200x70
Тип:
Филенчатая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление Кризет белое
Дверь межкомнатная Гост ПО-1 Ламинированные МДФ, остекленная, кризет, каркасно-щитовая
 
2 296
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "Палитра" Итальянский орех глухая
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Л-11 (ИталОрех), глухая, кромка пвх, филенчатая
2 212
Размер:
200x70
Тип:
Филенчатая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-21 (БелДуб) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-21 (БелДуб), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 832 3 332 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-9» Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-7» Л-13 (Венге) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-13 (Венге), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 832 3 332 ₽ -15%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
Ламинированная межкомнатная дверь "6Г" Миланский орех глухая
Дверь межкомнатная 6Г Ламинированные Миланский орех, глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 632
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Ламинированные
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