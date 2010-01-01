Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая
0,0
4 732 ₽
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая 200x90
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Арт. 1532
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|026-0045
|
Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
|490 ₽
|
|1 470 ₽
|026-0052
|
Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0052 ⋅ 168 ₽
|168 ₽
|
|840 ₽
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Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Direct
Характеристики
-
Артикул:010-0609
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Direct
-
Стиль:Классика, Неоклассика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Миланский орех
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:17
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.112
-
Багет:массив сосны окрашенный
-
Гарантия (лет):1.6
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание
Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ
Характеристики
-
Артикул:010-0609
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Direct
-
Стиль:Классика, Неоклассика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Филенчатая
-
Цвет:Миланский орех
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:17
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.112
-
Багет:массив сосны окрашенный
-
Гарантия (лет):1.6
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