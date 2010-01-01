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  4. Дверь Л Палитра Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90
Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая
0,0
4 732

Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 32 человека
tumb 1 - Дверь Л Палитра Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90
tumb 2 - Дверь Л Палитра Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90
Дверь Л Палитра Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1532
Этот товар смотрят 22 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 732 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 168 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 042
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
789 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0052 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0052 ⋅ 168 ₽
 168
840
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Дверь межкомнатная Палитра Ламинированные Миланский орех, остекленная, сатинат белый, кромка пвх, филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Миланский орех
Дверь Л Палитра Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90
Дверь Л Палитра Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Хрусталик 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Миланский орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    17
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.112
  • Багет:
    массив сосны окрашенный
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Миланский орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    17
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.112
  • Багет:
    массив сосны окрашенный
  • Гарантия (лет):
    1.6

Отзывы и вопросы о товаре

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