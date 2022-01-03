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  4. ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Гост-3 (C усилением) Миланский орех
4,7
4 746

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-12 (МиланОрех) глухая

4,7
Этот товар смотрят 7 человек
ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228374
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 746
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 746 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 951
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
791 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-12 (МиланОрех) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x50
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Миланский орех
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

14
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
03 января 2022
4
Комментарий
Ужас. Я дождалась дверь, которая шла больше 2-х недель. Качество было не очень. Видны маленькие царапины на стыках. Заказала замерщика, ждала ещё 2 дня. Своих денег двери не стоят. Да, если эти двери брать заранее, то будет нормально, так как цена хорошая. Решайте сами заказывать тут или нет, но цена, скажу для справки, действительно очень приятная.
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К
22 декабря 2021
4
Достоинства
соотношение цена&качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Здравствуйте! Купила у вас дверь, очень понравилась почти как на фото, качественные. Менеджеры Помогли выбрать подходящую ручку к двери, по сочетанию все подошло идеально. Объяснили как померить, все получилось, дверь подошла идеально. Дверь доставили вовремя, без задержек
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Ш
05 ноября 2021
5
Достоинства
Легко вписываются в интерьер, как будто там и были
Недостатки
Нет
Комментарий
В производителя для наших дверей решили выбрать мебель 169. Очень зацепило качество. Замеры сделали точно, установили быстро. Рабочие мастера своего дела.
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4.7 / 5 (На основе 14 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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