Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Ламинированные
  4. ДП Л Гост-13У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Гост-13 (С усилением) Итальянский орех
4,2
4 746

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog

4,2
Этот товар смотрят 34 человека
ДП Л Гост-13У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228410
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 746
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 746 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 951
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
791 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
Показать ещё
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x50
200x70
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Итальянский орех
Дверь МДФ Гост-13У Без Отделки Magic Fog 200*80 Дверь Ш Гост-13У Т-01 (ДубНат) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-13У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери Рублевское шоссе Межкомнатные двери Светлый дуб Двери для дома Межкомнатные двери с цветами Двери Браво Капучино Межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета Дарк блю Межкомнатные двери Миланский орех ламинированные Стеклянные межкомнатные двери-купе Раздвижные межкомнатные двери из массива

Отзывы и вопросы о товаре

11
4.2 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
30 декабря 2021
4
Достоинства
Очень качественно сделана дверь. Пазы для замка вырезанв на заводе, петли бочковые. Легкая установка.
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Нам все очень понравилось. Двери три штуки - без какого-либо брака. Отличные, красивые, стильные. Доставили в условленное время,все аккуратно упаковано,ничего не поцарапано,не сломано. Установщики- золотые руки, работящие, скромные и аккуратные. Успели сделать три двери за один день. Мы довольны на 110%. Большое спасибо. Рекомендую.
Вам помог этот отзыв?
В
23 июня 2021
4
Достоинства
презентабельный внешний вид,
Недостатки
Нет
Комментарий
Добрый день! Хотелось бы поделиться мнением о работе компании. В прошлом году весной приобретали двери в новую квартиру. Под наш интерьер мы выбрали белые, с кромкой. Все пришло в срок, двери идеальны. Прошел год, а дверь так-же прекрасна, как и при установке. Плюсы покупать двери именно тут: широкий выбор дверей, цветовых гамм, фактур. Минус мы не нашли! Все очень понравилось ! Рекомендую !
Вам помог этот отзыв?
К
06 января 2021
4
Достоинства
возможность изготовления не только самых разнообразных (багетных, фрезерованных, филенчатых) конструкций, в том числе и достаточно сложных в технологи
Недостатки
Нет
Комментарий
Листала ленту и случайно наткнулась на ваш магазин. Одна из дверей мне так приглянулась, что я решила сделать себе небольшой ремонт) так как я живу одна, вызывала мастера. Очень приятный молодой человек, вежлив и прекрасно разбирается в своей работе. По размеру брала 80 см в ширину и 190 в длину. С размером всё правильно, большое спасибо
Вам помог этот отзыв?
4.2 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Ламинированные"

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая
Гост-3 (C усилением) Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Доставим завтра
Гост-3 (C усилением) Венге
 
3 770 5 026 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление Кризет белое
Гост ПО-1 МДФ
 
2 296
Ламинированная межкомнатная дверь "5Г" Итальянский орех глухая
Лучшая цена
5Г Л-11 (ИталОрех)
 
1 974 2 632 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» МДФ остекление белое рифленое
Гост ПО-2 МДФ
 
2 296
Ламинированная межкомнатная дверь "11Г" Итальянский орех глухая
Лучшая цена
11Г Л-11 (ИталОрех)
 
1 974 2 632 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "11Ф" Итальянский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Лучшая цена
11Ф Итальянский орех
 
2 394 3 192 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "11Г" Миланский орех глухая
Лучшая цена
11Г Л-12 (МиланОрех)
 
1 974 2 632 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "11Ф" Миланский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Доставим завтра
11Ф Л-12 (МиланОрех)
 
2 394 3 192 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Итальянский орех остекление белое матовое
Лучшая цена
5С Л-11 (ИталОрех)
 
2 079 2 772 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "5Г" Миланский орех глухая
Лучшая цена
5Г Л-12 (МиланОрех)
 
1 974 2 632 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Миланский орех остекление белое матовое
Хит
5С Л-12 (МиланОрех)
 
2 079 2 772 ₽ -25%

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть