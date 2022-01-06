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  4. ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Гост-3 (C усилением) Серый
4,7
5 026

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая

4,7
Этот товар смотрят 29 человек
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228403
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 026
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 026 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 924
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
838 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x50
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3У Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

17
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
06 января 2022
5
Достоинства
Доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери нам привезли уже на следующий день после заказа. Сотрудник грамотно и профессионально рассказал и показал все модели, подходящих для меня дверей! Двери из массива сосны выполнены из натуральных материалов, которые прослужат долгие годы!
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Т
02 ноября 2021
5
Комментарий
Были сомнения на счет подрезки наличников. Но мастер сделал всё аккуратно, смотрится нормально. Спасибо ему за качественную работу. Фотки пока не очень, когда закончу с ремонтом пришлю получше. Двери из массива сосны очень красивые, внешний вид твердая пятерка. За такие двери не жалко отдать денег!
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В
21 июля 2021
5
Достоинства
качество на высоте
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери по очень привлекательным ценам, О качестве. Материал хорошего качества. Радует прослойка в двери, не пропускает шума. Доставка дверей была в срок. Установку выполнили тоже аккуратно и грамотно. Спасибо большое!
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 17 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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