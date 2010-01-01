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Двери цвета Дуб из шпона

53 товара
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Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
9 912
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
5 649 7 532 ₽ -25%
Размер:
200x70
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
8 932
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-3" Дуб янтарный глухая
Дверь межкомнатная Plain-3 Шпонированные Дуб Янтарный, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-2" Дуб мокко глухая
Дверь межкомнатная Plain-2 Шпонированные Дуб мокко, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло-0.V» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло-0.V Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
6 132
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-5" Дуб виски глухая
Дверь межкомнатная Plain-5 Шпонированные Дуб виски, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
32 235
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-IV" Дуб грейвуд стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-IV Шпонированные Дуб грейвуд, остекленная, сатинат бронза, царговая
34 500
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VIII" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-VIII Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
26 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
6 832
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
8 792
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
6 692
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-1" Дуб коньячный глухая
Дверь межкомнатная Plain-1 Шпонированные Дуб Коньячный, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
25 800
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain" Дуб янтарный глухая
Дверь межкомнатная Plain Шпонированные Дуб Янтарный, глухая, каркасно-щитовая
22 825
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
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Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
26 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain" Дуб коньячный глухая
Дверь межкомнатная Plain Шпонированные Дуб Коньячный, глухая, каркасно-щитовая
22 825
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-2" Дуб грейвуд глухая
Дверь межкомнатная Plain-2 Шпонированные Дуб грейвуд, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain" Дуб грейвуд глухая
Дверь межкомнатная Plain Шпонированные Дуб грейвуд, глухая, каркасно-щитовая
22 825
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, лакобель чёрный, царговая
25 800
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-2" Дуб виски глухая
Дверь межкомнатная Plain-2 Шпонированные Дуб виски, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-III" Дуб грейвуд глухая
Дверь межкомнатная H-III Шпонированные Дуб грейвуд, глухая, царговая
24 880
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-1" Дуб грейвуд глухая
Дверь межкомнатная Plain-1 Шпонированные Дуб грейвуд, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x70
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-5" Дуб янтарный глухая
Дверь межкомнатная Plain-5 Шпонированные Дуб Янтарный, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-III" Дуб палисандр глухая
Дверь межкомнатная H-III Шпонированные Дуб палисандр, глухая, царговая
23 250
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-3" Дуб грейвуд глухая
Дверь межкомнатная Plain-3 Шпонированные Дуб грейвуд, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
28 690
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
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