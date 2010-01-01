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  4. Дверь МДФ Классик Без Отделки ПО СТ-Хрусталик 200*60 (с Раскладкой)
Дверь межкомнатная Классик ПВХ Белый Остекленная Сатинат белый Филенчатая
0,0
2 722 3 024 -10%

Дверь межкомнатная Классик ПВХ Белый Остекленная Сатинат белый Филенчатая 200x60

Этот товар смотрят 34 человека
Дверь МДФ Классик Без Отделки ПО СТ-Хрусталик 200*60 (с Раскладкой)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 665
Этот товар смотрят 18 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 722
3 024
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 722 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 872
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная Классик ПВХ Белый Остекленная Сатинат белый Филенчатая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классик

Характеристики

  • Артикул:
    070-0096
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классик
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    13.7
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Багет:
    массив сосны грунтованный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
загрунтовано (под окраску)
Материал
брус хвойных пород

Характеристики

  • Артикул:
    070-0096
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классик
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Белый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    13.7
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Багет:
    массив сосны грунтованный

Отзывы и вопросы о товаре

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