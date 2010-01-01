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Керамогранит белого цвета

23 коллекций
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Коллекции Товары
Statuario
Statuario
от 990
₽/м2
Размер:
60x60, 40x20, 120x60, 40.2x40.2
Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 матовый Statuario Crown Керамогранит белый 60x120 сатинированный Statuario Crown Керамогранит белый 60x60 полированный
Grant
Grant
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Grant Керамогранит белый GR 0000 15х60
Calacatta Royal
Calacatta Royal
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Calacatta Royal Керамогранит 60х120 Сатинированный Calacatta Royal Керамогранит 60х60 Сатинированный
Onyx
Onyx
от 988
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Onyх Clowdy Керамогранит 60х120 Полированный Onyx Smoke Керамогранит светло-серый 60x60 полированный Onyх Rainbow Grande Керамогранит 60х120 Полированный
Marimba
Marimba
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Marimba Керамогранит белый MR 0064 15х60 Marimba Керамогранит бежевый MR 0021 15х60 Marimba Керамогранит коричневый MR 0011 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Hard
Hard
от 990
₽/м2
Размер:
30x30, 60x30
Hard Мозаика чёрный 30х30 Hard Мозаика белый 30х30 Hard Керамогранит чёрный 30х60
Golden
Golden
от 1 021
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Golden White Statuario Керамогранит 60х120 Полированный Golden White Statuario Керамогранит 60х60 Полированный
Diadema
Diadema
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Diadema Fly Декор бежевый 17-10-11-1185-0 20х60 Diadema Perla Декор белый 17-03-00-1186-0 20х60 Diadema Мозаика 30х30 бежевый+белый
Viva
Viva
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Viva Керамогранит белый SG169700N 40,2х40,2 Viva Плитка настенная белый 60152 20х60 Viva Декор мозаичный белый MM60152 20х60
Venato
Venato
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Venato Calacatta Gold керамогранит белый сатинированный 60х120 Venato Calacatta Gold керамогранит белый сатинированный 60х60
Urban
Urban
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Urban Dazzle Gris Керамогранит серый 60x60 лаппатированный Urban Dazzle Bianco Керамогранит белый 60x120 лаппатированный Urban Dazzle Bianco Керамогранит белый 60x60 лаппатированный
Torso
Torso
от 2 390
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Torso Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Torso Gold Керамогранит 60х60 Полированный Torso Bianco Керамогранит 60х120 Полированный
Terma
Terma
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 60x20, 30x30
Terma Керамогранит белый 40х40 Terma Плитка настенная белый мозаика 17-30-01-1194 20х60
Oniх
Oniх
от 1 129
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Onix Crack Керамогранит 60х120 Полированный Onix Blanco Керамогранит 60х60 Полированный Oniх Crack Керамогранит 60х60 Полированный
Havana
Havana
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Havana Декор мозаичный микс MM60071 20х60 Havana Плитка настенная голубой 60041 20х60 Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2
Granada
Granada
от 1 490
₽/м2
Размер:
75x25, 60x60
Granada Декор белый 25х75 Granada Керамогранит белый GB 0005 60х60
Crystal
Crystal
от 590
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Crystal Плитка настенная бежевый 30х60 Crystal Плитка настенная белый 30х60 Crystal Resonanse Декор белый 30х60
Chance
Chance
от 990
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 40x20
Chance Плитка настенная белый 08-00-01-2470 20х40
Calacatta Superb
Calacatta Superb
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Calacatta Superb Керамогранит белый 60x120 сатинированный Calacatta Superb Керамогранит белый 60x60 матовый Calacatta Superb Керамогранит белый 60x60 полированный
Calacatta Bronze
Calacatta Bronze
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Calacatta Bronze Керамогранит белый полированный 60х120 Calacatta Bronze Керамогранит белый полированный 60х60
Zen
Zen
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Zen Декор мозаичный синий MM60067 20х60 Zen Декор мозаичный коричневый MM60066 20х60 Zen Декор мозаичный белый MM60070 20х60
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
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Antalya
Antalya
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Размер:
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Apricot
Apricot
от 1 190
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Размер:
60x15
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Размер:
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Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
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Bastion
Bastion
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₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
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Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
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Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
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Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
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Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
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Размер:
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