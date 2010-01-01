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Двери цвета Орех из шпона

29 товаров
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Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 530
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 глухая
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, глухая, декор 3d фрезеровка патина, каркасно-щитовая
13 755
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
 
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
10 345 15 915 ₽ -35%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 глухая
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
13 185
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
 
8 372
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
 
16 530
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
6 132
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Орех-ф-11, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 стекло Фотопечать
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 530
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 глухая
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
13 755
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
8 792
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
 
9 212
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain" Американский орех глухая
Дверь межкомнатная Plain Шпонированные Американский орех, глухая, каркасно-щитовая
26 930
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
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Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-4" Американский орех глухая
Дверь межкомнатная Plain-4 Шпонированные Американский орех, глухая, каркасно-щитовая
30 750
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 глухая
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, глухая, декор 3d фрезеровка патина, каркасно-щитовая
13 755
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Орех-ф-11, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
9 912
Размер:
200x60
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
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Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
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