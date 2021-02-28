Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Шпонированные
  Fine-Line
  Стандарт
  Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
4,5
9 720

Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая

4,5
Этот товар смотрят 28 человек
Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5529
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

За полотно
9 720
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 720 ₽
Коробка 855 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
13 590
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 620 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
 855
2 565
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60
200x80
200x90
Цвет: Ф-11 (Орех)
Дверь Ш Азалия Ф-15 (Макоре) ПО СТ-Худ. 200*80
Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Материал:
    Шпонированные

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.

Отзывы и вопросы о товаре

11
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
О Олег
28 февраля 2021
5
Достоинства
без каких либо проблем Отличная цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Устанавливали межкомнатные двери вашей колллеции. На текущий момент просто несколько месяцев. Двери выглядят качественными, надеюсь прослужат долго.
Вам помог этот отзыв?
Э
Э Эвелина
04 февраля 2021
4
Комментарий
Добрый день! Дверь такая симпатичная, я рада))) Качественно изготовлена, цвет очень красивый. В скором будущем обязательно буду у вас заказывать еще мебель. Спасибо большое
Вам помог этот отзыв?
К
К Карина
01 января 2021
4
Комментарий
Добрый день! Обращалась в данный магазин за покупкой двери. Спасибо за консультацию, выбрала отличную межкомнатную дверь. Выбором довольна. Спасибо!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
6
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Развернуть Свернуть