Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка обычная, каркасно-щитовая
4,5
9 720 ₽
4,5
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5529
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|029-0023
|
Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 855 ₽
|855 ₽
|
|2 565 ₽
|029-0363
|
Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 435 ₽
|435 ₽
|
|1 305 ₽
Показать ещё
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
от 690 ₽
бесплатно
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Шпон Стандарт
-
Материал:Шпонированные
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
Характеристики
-
Артикул:003-0019
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Шпон Стандарт
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Ф-11 (Орех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:26
-
Кромка:Обычная
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Объём, м. куб.:0.065
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель
Отзывы и вопросы о товаре11