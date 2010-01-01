Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. В ванную

Двери из шпона в ванную

141 товар
Фильтры
очистить
Оттенки
очистить
Цветовая палитра
очистить
Показать всеСвернуть
Цвет
очистить
Показать всеСвернуть
Бренд
очистить
Конструкция двери
очистить
Система открывания
очистить
Стиль двери
очистить
Размеры
очистить
Высота, см
очистить
-
Ширина, см
очистить
-
Цена
очистить
-
Декор
очистить
Кромка
очистить
Коллекция
очистить
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Все фильтры
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
Цвет
Показать всеСвернуть
Бренд
Цена
-
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 глухая
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, глухая, декор 3d фрезеровка патина, каркасно-щитовая
13 755
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 812
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Беленый дуб, глухая, кромка шпон, филенчатая
7 252
Размер:
190x60
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 глухая
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
13 185
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
15 120
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
5 649 7 532 ₽ -25%
Размер:
200x70
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Статус-14 Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 532
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем глухая
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, глухая, каркасно-щитовая
12 060
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
6 132
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Орех-ф-11, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 252
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, кромка шпон, филенчатая
6 132
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
7 392
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-3" Дуб янтарный глухая
Дверь межкомнатная Plain-3 Шпонированные Дуб Янтарный, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x60
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 глухая
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
13 755
Размер:
200x80
Гарантия лучшей цены
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-2" Дуб мокко глухая
Дверь межкомнатная Plain-2 Шпонированные Дуб мокко, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "V-XI" Светло-серый вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-XI Шпонированные Светло-серый, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
17 328
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "V-XIV" Неро вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-XIV Шпонированные Неро, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
18 170
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло-0.V» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло-0.V Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, кромка шпон, филенчатая
6 132
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, кромка шпон, филенчатая
 
8 792
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Нео-4" тон Неро глухая
Дверь межкомнатная Нео-4 Шпонированные Тон неро, глухая, каркасно-щитовая
18 780
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная "Нео-2" тон Бьянко глухая
Дверь межкомнатная Нео-2 Шпонированные Тон бьянко, глухая, каркасно-щитовая
18 780
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная "Квадра" тон Каштан глухая
Дверь межкомнатная Квадра Шпонированные Тон каштан, глухая, каркасно-щитовая
19 380
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная "Plain-5" Дуб виски глухая
Дверь межкомнатная Plain-5 Шпонированные Дуб виски, глухая, каркасно-щитовая
26 095
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "V-XII" Бьянко вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-XII Шпонированные Бьянко, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
19 455
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "V-XV" Гриджио вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-XV Шпонированные Гриджио, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
19 450
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "V-VII" Светло-серый вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-VII Шпонированные Светло-серый, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
 
17 328
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика

Приезжайте в наши магазины

Скрытые межкомнатные двери
Межкомнатные двери и фурнитура
Стеклянные двери в магазине 169.ru
Классические межкомнатные двери
Межкомнатные белые двери
Двери с зеркальными вставками
Двери со стеклом в магазине 169.ru
Большой выбор белых дверей
Широкий ассортимент дверей 169.ru
Фурнитура для межкомнатных дверей
Межкомнатные двери Браво
Ручки для межкомнатных дверей
Глянцевые и матовые двери 169.ru
Выбор дверей в магазине 169.ru
Двери из различных материалов
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00

Видеообзоры

Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатные двери Файн-Лайн
Межкомнатные двери Файн-Лайн